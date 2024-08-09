В пятницу по-прежнему продолжается ликвидация пожара в ангаре в Риге, на Ганибу дамбис, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной-спасательной службе (ГПСС).

В четверг пожарные находились на месте происшествия, продолжали наблюдать за пожаром и измеряли температуру засыпанной гравием титановой щепы.

В течение суток температура падала, но работа на месте происшествия до сих пор продолжается.

Как сообщалось, в среду в Риге вспыхнул пожар в одном из ангаров на Ганибу дамбис, в окрестностях распространился черный едкий дым.

Упомянутым объектом управляет ООО LLR-Ecotech.

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