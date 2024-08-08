Для ликвидации пожара в ангарах на Ганибу дамбис Рижское самоуправление доставило 200 кубометров песка и гравия. В четверг утром на месте происшествия продолжали работу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы.

Из столичных ресурсов для ликвидации опасного пожара привлечено 12 единиц техники.

Песок и необходимую технику доставили муниципальные предприятия Rīgas ūdens и Rīgas satiksme, а также предприятия дорожной отрасли, привлеченные департаментом внешнего пространства и мобильности и управлением по благоустройству территории.

Как считает заместитель председателя Рижской думы Линда Озола, эти ресурсы удалось оперативно обеспечить, так как в самоуправлении действует профессиональная система управления кризисами.

Как сообщалось, в среду на Ганибу Дамбис горели несколько ангаров, продукция и оборудование на общей площади 1550 квадратных метров, и сегодня пожарные продолжают работать на месте происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что пожарным удалось сдержать распространение пламени в среду в 18.36.

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