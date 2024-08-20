Часть пассажиров автобуса, потерпевшего аварию в Шакяйском районе Литвы, доставлена в Ригу, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ООО Norma-A (бренд Ecolines) Андрис Подгорный.

В понедельник утром в Шакяйском районе потерпел аварию автобус Калининград-Рига, в результате пострадали 26 человек.

Как сообщил Подгорный, пассажиры, которые были в состоянии ехать после медицинского осмотра, были доставлены в пункт назначения. Ему неизвестно, сколько человек было госпитализировано в Литве, поскольку это частная информация, которую предприятию не предоставляют.

"Пассажиры, с которыми все в порядке, уже получили или получат возврат денег за эту поездку. Если возникнут какие-либо претензии, например, по поводу потери багажа, их покроет страховщик. Мы застрахованы. Это касается багажа, здоровья пассажиров и других вещей", - сказал председатель правления Norma-A.

Отвечая на вопрос о причинах аварии, Подгорный сказал, что водитель автобуса все еще находится в больнице, поэтому он не может дать точную информацию о случившемся. Причины аварии будут установлены литовской полицией по итогам экспертизы.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), согласно имеющейся в распоряжении министерства информации, большинство подданных Латвии, пострадавших в понедельник в аварии, покинули литовские медучреждения и отправились по своим постоянным местам жительства.

В автобусе было 19 граждан Латвии, указал МИД, сославшись на информацию, имеющуюся в распоряжении посольства Латвии в Литве.

Авария произошла в понедельник в 5:51 утра. Автобус съехал с дороги и перевернулся. В нем находилось 47 человек. Четыре человека получили серьезные ранения, у остальных легкие травмы.

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