Генеральная прокуратура возобновила уголовный процесс по факту гомофобного нападения на преподавателя Рижского университета Страдиня (RSU) Дениса Ханова в 2021 году, сообщает агентство LETA.

16 августа исполняющий обязанности главного прокурора Отдела досудебного уголовного процесса и координации судопроизводства Генпрокуратуры принял решение отменить решение о прекращении уголовного процесса, возобновив досудебное расследование по уголовному делу "о грубом нарушении общественного порядка, выразившемся в явном неуважении к обществу или наглости, игнорировании общепринятых норм поведения", сообщили в прокуратуре.

В ноябре 2020 года Государственная полиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. В рамках уголовного процесса одному лицу был присвоен статус подозреваемого.

В мае 2021 года Госполиция, не установив в действиях подозреваемого состава уголовного преступления, прекратила уголовный процесс, отделив от уголовного дела материалы для начала административного производства.

В сентябре 2021 года упомянутое решение было отменено вышестоящим прокурором, который установил, что действиям лица не была дана оценка в соответствии со статьей Уголовного закона о разжигании социальной ненависти и нетерпимости.

В свою очередь, в январе 2022 года, установив, что в действиях подозреваемого нет состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного закона о разжигании социальной ненависти и нетерпимости, полиция приняла решение о прекращении уголовного процесса.

Пострадавший обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и в июле суд вынес решение, признав нарушение прав, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

В свете решения ЕСПЧ материалы уголовного процесса были рассмотрены в контексте принятого в январе 2022 года решения о прекращении уголовного процесса. В ходе проверки было установлено, что решение должно быть отменено как необоснованное, а досудебный уголовный процесс должен быть возобновлен.

ЕСПЧ признал нарушение запрета на дискриминацию в связи с нападением на Ханова в 2021 году и обязал Латвийское государство выплатить ему компенсацию в размере 10 000 евро.

Ханов подвергся нападению в 2021 году во время вечерней прогулки со своим партнером по Кенгарагскому рынку. Двое агрессивных мужчин начали обзывать Ханова и его партнера, ударили Ханова по спине, делали замечания сексуального характера и попытались напасть на него, но Ханов спрятался в цветочном киоске.

В ходе расследования инцидента один из нападавших, личность которого полиции удалось установить, признался, что его действия были мотивированы неприязнью к гомосексуалам и желанием помешать им показывать свою сексуальную ориентацию.

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