Профессор Рижского университета Страдиня Денис Ханов выиграл в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дело против Латвии. Оно было связано с тем, что латвийская полиция закрыла дело о нападении на Ханова и его партнера на территории Кенгарагского рынка. И сам Ханов, и ЕСПЧ признал, что это было преступление на почве ненависти.

Давая показания в полиции, Ханов указал, что ранее не знакомый ему мужчина сначала осыпал нецензурной бранью собаку его партнера, затем его самого, после чего нанес удар Ханову ногой ниже спины. Но на этом хулиган не успокоился: он стал в грубой форме высказывать предложения сексуального характера, стал агрессивным и напал с кулаками.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, Ханов забежал в цветочный киоск, где придерживал дверь за ручку, чтобы нападавший не смог ее открыть. После этого мужчина извлек половой орган, приложил его к стеклянной двери магазина и требовал, чтобы Ханов вышел на улицу. В киоске все это время находилась продавец, которая также дала по делу свидетельские показания.

Вердикт ЕСПЧ: Латвия узко интерпретирует законы

В решении Европейского суда по правам человека указано, что хулиган, напавший на Дениса Ханова и его партнера, во время допроса в полиции признался, что выкрикивал гомофобские оскорбления. Кроме того, уже сам факт того, что Ханов и его партнер обнимали друг друга за талию, вызвал у нападавшего неприятные ощущения. Несмотря на это, Госполиция закрыла дело, поскольку не усмотрела в нем элементов преступления на почве ненависти.

Мужчина, которого изначально подозревали в хулиганстве, напал на Ханова и его партнера, поскольку хотел, чтобы те прекратили недопустимую для него демонстрацию близости. При этом латвийские следователи сочли, что в деле нет элемента разжигания ненависти, и квалифицировали его как мелкое хулиганство, за что нападавшего оштрафовали на 70 евро.

Европейский суд по правам человека в своем заключении указал, что хотя Денис Ханов и не получил во время нападения травмы, нападения на сексуальные меньшинства можно считать оскорблением человеческого достоинства, поскольку они превращают момент близости в травматическое воспоминание. ЕСПЧ считает, что латвийские органы правопорядка узко интерпретируют нормы Уголовного закона, в которых определена ответственность за преступления на почве ненависти. Латвия, согласно приговору, должна выплатить Ханову в качестве моральной компенсации 10 000 евро.

Ханов пожертвует деньги разбомбленной больнице в Киеве

В разговоре с порталом Delfi Денис Ханов подчеркнул, что важно правильно оценивать решение суда: это не победа "Ханова против Латвии", а победа Ханова и всего латвийского общества над недостатками судопроизводства и расследования. Ханов также надеется, что подробное решение Европейского суда по правам человека позволит всем инстанциям понять, что от насилия нужно охранять всех людей.

Вместе с юристами Центра по правам человека Ханов решил пожертвовать всю сумму киевской детской больнице "Охматдет" которая пострадала во время обстрела в июле этого года.

В Госполиции, в свою очередь, сообщили, что приговор только что был опубликован, поэтому нужно время, чтобы его изучить и лишь потом прокомментировать. Решение Европейского суда по правам человека можно обжаловать.

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