Во вторник, 27 августа, при тушении пожара в одном из ангаров в Адажи пострадали двое пожарных Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщили агентству LETA в службе.

Ранее сообщалось, что во вторник горел одноэтажный металлический ангар в Адажи со стройматериалами на площади 450 квадратных метров, а также лежащие рядом стройматериалы на площади 450 квадратных метров.

Пожарные завершили работу на месте незадолго до полуночи.

В соответствии с предоставленной VUGD информацией в среду утром, в результате происшествия двое пожарных пострадали и были переданы Службе неотложной медицинской помощи.

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