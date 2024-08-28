Вечером 27 августа в Морской центр координации и спасения поступила информация о том, члену экипажа танкера REUS, который в тот момент находился в Балтийском море, рядом с Вентспилсским портом, требуется медицинская эвакуация.

По данным Береговой охраны, член экипажа танкера страдал от сильных болей в спине и нуждался в срочной медицинской помощи.

К танкеру был направлен катер береговой охраны P-09 Rēzekne, который обеспечил эвакуацию пострадавшего в Вентспилсский порт.

Спасательная операция проводилась за пределами территориальных вод Латвии — в латвийской эксклюзивной экономической зоне.

В Вентспилсском порту нуждающийся в медицинской помощи член экипажа танкера был передан бригаде Службы неотложной медицинской помощи.

Капитан танкера поблагодарил экипаж патрульного катера P-09 Rēzekne за профессионализм и оперативность.

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