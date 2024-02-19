Вечером 18 февраля Морской координационный центр поиска и спасания Службы береговой охраны Морских сил (MRCC Rīga) получил информацию о том, что в Пурциемсе (волость Рояс) на лодке отправился в море и не вернулся на берег человек.

Позже было получено уточнение, что в море пропали два человека. К поискам незамедлительно подключился катер Береговой охраны KA-06 Gaisma. В результате длительных поисков военные моряки нашли человека и доставили его на берег. Несмотря на усилия Службы неотложной медицинской помощи спасти его не удалось.

Моряки продолжали поиски до 04.22, а затем возобновили в понедельник утром. Вскоре был найден и второй пропавший человек, чью смерть зафиксировали медики.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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