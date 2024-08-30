Рано утром в среду, 28 августа, с крыши девятиэтажного дома в Олайне спрыгнул мужчина, через какое-то время в квартире покойного была найдена убитой его пятилетняя дочь. Мужчина жил один с ребенком, и окружающие не могут поверить в произошедшее. По словам местных жителей, ничего не предвещало беды. Об этом сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.

Перед пятиэтажным домом на улице Зейферта, где жила пятилетняя девочка Милана со своим отцом, были зажжены свечи и принесены игрушки в память о погибшем ребенке. В четверг, 29 августа, журналисты Degpunktā встретили там одного из друзей погибшего мужчины. Его глаза были в слезах, и он не мог поверить в трагические события.

"Почему это могло произойти? Люди говорят, люди реагируют… Человек не мог улететь так далеко, посмотрите, где девятый этаж и где лежал труп. Он не бы не допрыгнул туда. Его здесь били, потому что тут было брошено это режущее, или как это правильно назвать, я не знаю. [Degpunktā: Мачете?] Мачете лежало здесь. Ему могли здесь голову пробить. Здесь нет ни крови, ничего. Как он мог туда прыгнуть, скажите мне?", - сказал друг погибшего мужчины.

Отвечая на вопрос о том, знает ли он еще что-нибудь об обстоятельствах смерти девочки, он заявил: "Я пришел, она была мертва. Зашел полицейский, я позвонил на 112. Сказал, что есть еще один труп. Полицейский пришел и сказал, что ее задушили, вся шея синяя была. Не руками, а каким-то шлангом, я не знаю. У всех нас взяли отпечатки пальцев. Больше я ничего не могу сказать. Пришел, принес игрушки просто. Я Милану очень сильно любил".

43-летний мужчина спрыгнул с соседнего девятиэтажного здания, скорее всего, самостоятельно. Произошло это около 6.30. Пугающий шум услышал Виестурс. Именно он вызвал медиков и полицию.

"Посмотрел направо, человек лежал. Пока вызывал полицию, шел другой молодой человек. Он подошел, никакого движения. Я спустился, и оказалось, знакомый - мы раньше работали в одной структуре. Позвонил в "неотложку", в "неотложке" сказали, чтобы попробовали сделать массаж сердца, перевернули его на бок, но голова была расплющена, там по голове можно было понять, что не жилец. Он собирался уехать работать за границу, искал, с кем оставить ребенка, но, видимо, не нашел никого. Был нормальным, недавно с ним разговаривал, никаких подозрений не было", - рассказал Виестурс.

"Он очень любил этого ребенка", - добавил он.

Мужчина жил один со своей дочерью. Других детей у него не было. В свою очередь, у матери девочки есть несколько детей, но, по словам местных жителей, она лишена родительских прав. На памятное место она пришла вместе с близкими.

Нынешний сожитель женщины рассказал, что покойный работал за границей в сфере строительства. Бывали случаи, когда девочка жила у матери, пока отец был в отъезде, но в основном Милана ездила за границу вместе с папой. Осенью мужчина планировал снова ехать работать и взять дочь с собой. Пятилетняя девочка умела говорить по-английски. То, что мужчина иногда употреблял наркотики, его знакомые не скрывают. Некоторые соседи это замечали.

"Говорят, наркоман. Все что-то говорят. Что случилось? Почему он так поступил? Версии есть разные", - рассказала жительница микрорайона.

Ближайшие соседи ничего плохого о мужчине не говорят. То, что были какие-то признаки агрессии в семье, никто не упоминает.

Олайнский сиротский суд в интересах следствия не предоставил более подробных комментариев. На вопрос о том, попадала ли семья в поле зрения сиротского суда и поступала ли информация об отце и дочери от полиции, соседей или дошкольного образовательного учреждения, был получен следующий ответ: "Олайнский сиротский суд и Социальная служба не проинформированы об этих людях, Госполиция не запрашивала информацию о погибших".

Госполиция назначила экспертизы, расследование продолжается.

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