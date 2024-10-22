"Поющий полицейский" Николай Пузиков наконец-то прокомментировал свое уголовное дело, заявив, что назначенное Лиепайским окружным судом наказание является несоразмерным по отношению к возможному нарушению: "Моей целью было помочь следственным учреждениям!". Он готов продолжить судебный процесс, сообщает журнал Privātā Dzīve.

22 ноября 2021 года Пузиков сообщил и раскрыл тот факт, что Дениса Степанова искала полиция и он находится в розыске. Теперь Пузикову предъявлено обвинение 329-й статье Уголовного закона— то есть за разглашение закрытой информации, не являющейся конфиденциальной, секретной или совершенно секретной, если это было совершено должностным лицом, которое было предупреждено о неразглашении информации или которое, согласно закону, несет ответственность за сохранность информации.

Как сообщалось ранее, Курземский окружной суд оставил неизменным приговор суда первой инстанции, согласно которому Пузикову был назначен штраф в размере 6200 евро.

"В суде я не признал свою вину, поскольку прокуратура предъявила мне обвинение, а из-за предъявленного мне обвинения мне было отказано в возможности добиться смягчающих ответственность обстоятельств по данному уголовному делу. Лиепайский окружной суд счел, что оставит в силе решение суда первой инстанции, который признал меня виновным по 329-й статье Уголовного закона и назначил мне штраф в размере 6200 евро. Обвинение утверждало, что в результате проверки возникли вредные последствия и были удалены или сокрыты вещественные доказательства по другому делу. В ходе судебного расследования таких доказательств получено не было.

Я неоднократно в своих объяснениях и показаниях подчеркивал, что никаких негативных последствий я не создавал, что моим мотивом и реальной целью было способствовать работе следственных учреждений, сэкономить ресурсы Госполиции и помочь найти объявленного в розыск Дениса Степанова, который, кстати, является известным человеком в обществе и никогда не прятался от полиции", - написал Николай Пузиков в Facebook.

"Повторю, что в результате моих действий ни одному человеку не был приченен вред", - добавил он.

Он считает, что преступление несоразмерно полученному наказанию: "В результате этого события, если приговор останется неизменным, я потеряю свою работу и профессию, в которой я работал 16 лет. Это означает, что станет на одного полицейского меньше. Ничего особенного".

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