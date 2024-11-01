Минувшей ночью в Краславском крае был остановлен микроавтобус Renault Master с группой нелегалов. На автомобиль был нанесен фальшивый трафарет Государственной пограничной службы Латвии, а также прикреплен поддельный номер, соотвесттвующий реальному номерному знаку, используемому Государственной пограничной слежбы.

Изначально в интервью программе Rīta panorāma на ЛТВ министр внутренних дел Рихардс Козловским указал, что в машине находились два человека, ни один из них не является жителем Латвии. Позже было сообщено, что перевозчиками оказались граждане Украины.

Автомобиль заметили в волости Шкяунес Краславского края. Пограничники установили, что украинцы собирались перевезти 25 нелегалов азиатского происхождения, которые незаконно перешли белорусско-латвийскую границу. По делу начат уголовный процесс.

Козловскис пояснил, что подобные случаи свидетельствуют о деятельности обширной сети по контрабанде нелегальных мигрантов, которая существует с незапамятных времен и которая измеряется миллиардной прибылью.

"Если взять случай в Айзкраукле, то если бы этим лицам удалось реализовать свое намерение, для них это был бы очень большой доход. Поэтому они явно готовы пойти на риск", - считает Козловскис.

Политик отметил, что латвийские пограничники работают в этой сфере неустанно и профессионально, что подтверждают и регулярные случаи задержаний.

У нелегального бизнеса по перевозке мигрантов международный масштаб, однако нельзя исключать причастность к нему жителей Латвии.

Козловскис сообщил также, что ситуация с нелегальными пересечениями границы носит волнообразный характер - бывают дни, когда на границе все спокойно, а бывает так, что задерживается большое количество нарушителей границы. В этом году в Латвии уже задержано более 5000 нелегалов, пересекавших границу.

Как сообщалось, 8 октября в Айзкраукльком крае после погони были задержаны десятки нелегальных мигрантов из Беларуси и их перевозчик. Для перевозки мигрантов использовался микроавтобус с поддельными номерными знаками и маячками Государственной полиции, а также с поддельным номерным знаком настоящего полицейского автомобиля.

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