На этой неделе в Латгальском районном суде должен был подойти к концу резонансный процесс по делу руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem Иевы Раубишко. На 30 октября было запланировано последнее слово подсудимой, а на 31 октября — приговор. Однако ни того, ни другого так и не произошло: суд решил возобновить судебное расследование по делу об оказании помощи сирийским беженцам.