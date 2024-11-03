На этой неделе в Латгальском районном суде должен был подойти к концу резонансный процесс по делу руководителя проектов общества Gribu palīdzēt bēgļiem Иевы Раубишко. На 30 октября было запланировано последнее слово подсудимой, а на 31 октября — приговор. Однако ни того, ни другого так и не произошло: суд решил возобновить судебное расследование по делу об оказании помощи сирийским беженцам.
Следующее заседание этого процесса, который, как уже отметила прокурор, должен стать назидательным, намечено на март следующего года.
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