Мошеннические колл-центры, действующие в Украине и выманивающие деньги у жителей Эстонии, активно ищут людей, говорящих по-эстонски. Известно, что некоторые жители Эстонии уже отправились в охваченную войной страну под ракетные обстрелы, чтобы зарабатывать большие деньги и обманывать своих соотечественников.

Об этом пишет Rus.Postimees, отмечая, что мошенникам требуются люди, владеющие эстонским языком, чтобы получить доступ к деньгам эстоноговорящих граждан. Как правило, эстонцы не доверяют звонкам, якобы исходящим от полиции или банков, если разговор ведется на русском языке. В большинстве случаев попытка обмана терпит неудачу, когда потенциальная жертва просит собеседника перейти на эстонский. Привлечение в колл-центры эстоноговорящих сотрудников могло бы изменить эту ситуацию.

В начале июня полиция задержала в Таллинне так называемого денежного мула, работавшего на мошеннический колл-центр. В его телефоне были обнаружены многочисленные переписки между мошенниками. Сообщения, оставшиеся в мессенджерах, проливают свет на устройство схемы обмана и образ мышления самих аферистов. Имена пользователей в переписках изменены в интересах продолжающегося уголовного процесса.

"Мы уже выжали из Эстонии всё, что могли. Возможно, придется переключиться на Польшу или Чехию", - написал 8 мая этого года сотрудник украинского мошеннического колл-центра в Днепре по прозвищу Chill (англ. "холод" - прим. пер.) в переписке в Telegram с денежным курьером по имени Никита, работающим в Таллинне. Задача Никиты - забирать деньги у людей, которых здесь удалось обмануть.

10 мая Chill написал Никите, что тому следует сосредоточить все свои усилия на поиске эстоноговорящих партнеров. Сотрудник колл-центра пообещал, что за помощь в привлечении десяти человек, готовых приехать в Днепр для работы, Никита получит премию в размере 300-400 евро за каждого.

Кроме того, в будущем Никите будет начисляться три процента от зарплаты этих сотрудников. Chill добавил, что если удастся завербовать десять эстонцев, то не придется перенаправлять деятельность в Польшу или Чехию, и работы будет предостаточно.

20 мая Никита сообщил Chill, что нашел трех человек, готовых поехать в Украину, один из них сможет прибыть уже в начале июня, а по остальным вопрос еще уточняется. Никита поинтересовался, когда он получит деньги за отправленного в Украину Никласа. Chill пообещал, что переведет гонорар вечером того же дня, когда состоялся диалог: как только средства поступят ему.

3 июня Chill спросил Никиту, когда новые люди приедут в Киев. Никита сказал, что один желающий есть, но ему всего 16 лет. "Главное, чтобы голос не был детским. Если никто не приедет, то это п****ц. Нужно кого-то срочно отправить, иначе меня съедят заживо и отберут работу", - ответил Chill.

Упомянутый выше Никлас, за которого Никита требовал вознаграждение, отправился в Киев в середине мая. Переписка, найденная в телефоне денежного мула, показала, что на его уговоры потребовалось немного времени, и уже через два дня после получения предложения Никлас отправился с таллиннского автовокзала в Киев.

В беседе, состоявшейся 15 мая, Никита объяснил 19-летнему Никласу, что поначалу в Украине ему будут платить за обучение, а когда он приступит к реальной работе, то есть "войдет в систему", его заработок составит 5000 евро в неделю. "Все зависит от тебя и от того, как быстро ты начнешь разбираться в деле", - добавил Никита и купил парню билет на автобус Таллинн-Киев на 17 мая.

Никита также проинструктировал новоиспеченного сотрудника, что, если на границе спросят о цели визита, он должен сказать, что приехал в Украину на отдых.

Рано утром 18 мая Никита написал, что Никласа встретят по прибытии автобуса в Киеве. В тот же день парень сообщил, что его действительно встретили и он благополучно прибыл. Никита попросил его позвонить вечером и рассказать, как он устроился. Вечером Никлас сообщил, что устал и у него нет сил разговаривать.

21 мая Никлас написал, что все в порядке и он работает в колл-центре. В первый день ему заплатили 100 евро. Он также признался, что пока в основном наблюдает и помогает при необходимости, когда нужно общаться с эстоноговорящими людьми, и только в тех случаях, если кто-то хочет говорить на эстонском.

Последнее сообщение в этой беседе - видео, присланное Никласом 25 мая из Киева, на котором видны высокие здания и слышен вой сирен воздушной тревоги.

14 апреля Chill написал Никите, что не понимает таких людей: они трудятся всю жизнь, накапливают миллион, но в старости им эти деньги уже не нужны. "Не могу понять, как можно быть такими дураками! Если бы мне позвонили с подобным предложением, я бы только посмеялся, а здесь люди даже квартиры отдают", - ответил Никита.

В той же переписке Chill объяснил, что делать, если их поймает полиция: "Надо сказать, что ты искал работу в интернете, с тобой связались и предложили работать на казино. О происхождении денег ты ничего не знаешь".

Сотрудник колл-центра добавил, что у них есть в распоряжении более миллиарда телефонных номеров для звонков жертвам, а также функция смены номера, с помощью которой можно звонить хоть с номера президента.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев отметил, что теоретически преступники могут использовать технологии искусственного интеллекта для подделки его голоса, чтобы обманным путем совершить телефонный звонок от его имени.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерта Беличева, чтобы создать и запустить колл-центр, сотрудники которого будут звонить по всему миру и выманивать деньги у людей, требуется около 50 000 евро в месяц. При этом доход от такой преступной деятельности может достигать двух-трех, а иногда и четырех миллионов евро и более.

"Это очень прибыльный преступный бизнес", - добавляет он. Колл-центры, которые занимаются выманиванием денег и находятся, например, в Украине или Индии, входят в международную сеть организованной преступности, где роли четко распределены.

Первичное звено этой сети, по словам Беличева, составляют хакеры, которые собирают данные о потенциальных жертвах, чтобы можно было обращаться к ним максимально лично и убедительно.

Во-вторых, мошенникам нужны ИТ-решения: например, чтобы создать фальшивые сайты, похожие на настоящие страницы банка, с ссылками, по которым жертва должна перейти, чтобы предоставить доступ к своему счету.

К тому же нужен персонал, который будет обзванивать людей. Гендир PPA предполагает, что, поскольку во многих странах мира есть крупные колл-центры, предлагающие совершенно обычную работу, некоторые сотрудники, совершающие звонки, могут не сразу понять, что работают на преступников.

"Им выдают заранее подготовленный сценарий, по которому они должны говорить, - объясняет он. - Если речь идет об инвестиционной схеме, она может показаться им вполне разумной".

Однако существуют и колл-центры, которые созданы исключительно при поддержке преступных организаций и преследуют сугубо криминальные цели, добавляет Беличев.

Он также отмечает, что с быстрым развитием искусственного интеллекта преступники, даже звоня из далеких стран, таких как Индия или некоторые государства Африки, могут собрать достаточно данных, чтобы сделать сценарий звонка убедительным для эстоноговорящих людей.

Кроме того, гендиректор PPA предполагает, что, хотя сейчас большинство таких звонков поступает на русском или английском языке, в ближайшем будущем с помощью искусственного интеллекта можно будет совершать мошеннические звонки уже и на эстонском, возможно даже с использованием голоса, знакомого жертве.

"Я даю различные интервью "Актуальной камере", - поясняет Беличев. - Если взять оттуда очень маленькие фрагменты моей речи, то искусственный интеллект сможет воспроизвести текст даже моим голосом".

Деньги жертв поступают преступникам разными способами: средства переводят не только через интернет, но и передают наличными. Поэтому вдобавок нужны курьеры, чтобы забирать их, а также люди, которые будут отмывать средства, полученные преступным путем, добавляет гендир PPA.

В Эстонии известно несколько случаев, когда полиция задерживала именно курьеров, однако, по словам Беличева, от этого мало пользы, если не удается поймать тех, кто управляет сетью. Эти люди, как правило, находятся за границей, и их задержание требует международного сотрудничества правоохранительных органов.

С развитием кибертехнологий случаи выманивания денег через интернет и по телефону в Эстонии стали происходить все чаще. "Раньше встречались схемы, когда кто-то подходил на улице и, например, предлагал купить набор инструментов или продавал золотые украшения, которые на самом деле не были золотыми. Теперь такое случается реже, - говорит Беличев. - Эти схемы не приносят больших сумм, и обмануть таким способом можно только ограниченное количество людей. Теперь их заменили более масштабные схемы, рассчитанные на гораздо большее количество жертв".

Настолько большое, что преступнику вовсе не обязательно заставить поверить каждого человека: будет достаточно и того, если, например, из тысячи звонков, сделанных сотрудником колл-центра, на крючок попадется хотя бы один.

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