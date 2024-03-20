Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры предали в суд материалы дела, начатого в отношении 11 членов преступной организации, которые обвиняются в организации мошенничества в крупных размерах, незаконном владении оружием, а также вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

По данным следствия, трое организаторов, включая доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу "Лаша Сван", создали мошеннические колл-центры на территории Днепропетровской области, откуда совершали звонки на номера жителей Латвии.

Работники колл-центров центров действовали по одной и той же схеме: представлялись сотрудниками банков, вводили потерпевших в заблуждение, выманивали у них конфиденциальные данные о банковских счетах, а затем выводили деньги обманутых жертв на подконтрольные им счета.

Фото: ДОП (Украина)

Как отметили в Днепропетровской областной прокуратуре, общая сумма, которой незаконно завладели подозреваемые, составила более 70 000 евро.

В рамках расследования по месту жительства обвиняемых и на их рабочих местах было проведено 30 обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, а также огнестрельное оружие.

В расследовании деятельности преступной группы принимали участие сотрудники Днепропетровской областной прокуратуры, Генпрокуратуры Латвии, работники Департамента борьбы с кибепреступностью Центрального управления криминальной полиции Украины при содействии Европола и Евроюста, а также сотрудниками различных подразделений Национальной полиции Украины.

Фото: ДОП (Украина)

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