Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии правоохранительных органов Латвии обезвредили подпольный колл-центр, который выманивал деньги у граждан ЕС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Киберспециалисты СБУ совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвии ликвидировали международную схему выманивания средств из инвесторов электронных бирж.

В результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны три организатора схемы. Злоумышленники создали подпольный колл-центр, действовавший под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС.

Foto: СБУ

В этом "статусе" мошенники звонили по телефону европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им "защиту инвестиций". Во время разговоров фигуранты обещали провести "безопасный мониторинг" электронных транзакций. Стоимость таких "услуг" составляла 30% суммы одной инвестиции.

Кроме этого, по совету мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Приложение позволяло злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших. Получив доступ к средствам инвесторов, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали.

Как установило расследование, организаторы привлекли еще семь жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник — скрывается за границей. Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъяты компьютерное и серверное оборудование, документация, черновые записи и банковские карточки с доказательствами преступной схемы.

Foto: СБУ

Трем задержанным сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья. Госполиция Латвии комментарии по этому делу пока не предоставила.

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