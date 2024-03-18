Foto: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) при содействии правоохранительных органов Латвии обезвредили подпольный колл-центр, который выманивал деньги у граждан ЕС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Киберспециалисты СБУ совместно с Нацполицией, прокуратурой и правоохранительными органами Латвии ликвидировали международную схему выманивания средств из инвесторов электронных бирж.

В результате спецоперации в Запорожье, Харькове и Днепропетровской области задержаны три организатора схемы. Злоумышленники создали подпольный колл-центр, действовавший под видом одного из независимых финансовых регуляторов ЕС.

Foto: СБУ

В этом "статусе" мошенники звонили по телефону европейским вкладчикам в фондовые проекты онлайн-бирж и предлагали им "защиту инвестиций". Во время разговоров фигуранты обещали провести "безопасный мониторинг" электронных транзакций. Стоимость таких "услуг" составляла 30% суммы одной инвестиции.

Кроме этого, по совету мошенников, их жертвы должны были установить на собственных гаджетах специально разработанное мобильное приложение. Приложение позволяло злоумышленникам полностью контролировать финансовые операции потерпевших. Получив доступ к средствам инвесторов, фигуранты выводили их на собственные банковские счета и обналичивали.

Как установило расследование, организаторы привлекли еще семь жителей Запорожья и Харькова. Еще один сообщник — скрывается за границей. Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъяты компьютерное и серверное оборудование, документация, черновые записи и банковские карточки с доказательствами преступной схемы.

Foto: СБУ

Трем задержанным сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья. Госполиция Латвии комментарии по этому делу пока не предоставила.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit