Октябрь и ноябрь – сезон нереста лосося. Каждый год несмотря на действующий запрет, браконьеры продолжают убивать нерестящуюся рыбу. На прошлой неделе на Амате мужчина заколол 10 лососей-тайменей, за что ему теперь грозит очень суровое наказание.
В очень маленьком притоке Гауи готовится к нересту самка тайменя. Чтобы здесь появилось следующее поколение рыб, она отмерила более ста километров от моря. Во время нереста лососевые часто становятся легкой добычей браконьеров. Поэтому в осенний период на водоемах круглосуточно дежурят инспекторы Госслужбы окружающей среды.
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