В начале ноября сотрудники 2-го отдела Управление по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями завершили расследование по делу, начатому в отношении лидера и членов одной из влиятельнейших преступных группировок Латвии.

Как уже сообщалось ранее, 10 сентября осуществляя сотрудники правоохранительных органов Латвии в рамках международного сотрудничества и обмена оперативной информацией, а также при

поддержке Европола и Евроюста арестовали одного из самых известных лидеров организованной преступности Латвии и нескольких членов его организованной группы. В общей сложности уголовные дела были начаты в отношении девяти человек.

При поддержке Национальной полиции Испании обыски также были проведены в Льорет-де-Мар и Валенсии (Испания), а на основании европейских ордеров на арест, выданных Латвией, были арестованы трое членов организованной группы. В совместной операции, проведенной в Испании, участвовали трое полицейских из Латвии. В свою очередь, в Латвии во время задержаний находился эксперт Европола.

В полиции отметили, что Европол также предоставил поддержку в виде передовых судебно-медицинских и технических возможностей, помогая таким образом получить и проанализировать доказательства, необходимые для расследования.

В свою очередь, сотрудничество между судебными учреждениями Латвии и Испании координировал Евроюст. Совместно со Службой финансовой разведки было установлено, что члены организованной группы легализовали средства, полученные преступным путем.

В рамках уголовного процесса был наложен арест на 10 объектов недвижимого имущества на общую сумму 500 000 евро, движимого имущества на сумму 33 000 евро и денежных средств на сумму 100 000 евро. В рамках уголовного процесса под стражей находятся девять человек.

Досудебное расследование по этому делу велось с 2022 года. В ходе обширных процессуальных и оперативных мероприятий, проведенных 10 сентября, было собрано достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. В начале ноября процесс был направлен в прокуратуру для решения вопроса о начале уголовного преследования в отношении девяти лиц.

Лидера преступной группировки просят привлечь к ответственности по статьям Уголовного закона (УЗ), связанным с незаконным оборотом наркотических веществ в организованной группе, отмыванием доходов, полученных преступным путем, в организованной группе и в крупном размере, а также за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему без соответствующего разрешения.

Еще трем лицам инкриминируется преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ в организованной группе, еще троим - по статьям УЗ, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, в организованной группе.

Кроме того, в отношении еще двух лиц предлагается начать уголовное преследование по статьям Уголовного закона, связанным с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и средств, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Как сообщалось, лидер группировки подозревается в управлении преступной сетью, которая занималась международным наркотрафиком и отмыванием денег в крупных размерах. Лидер группировки вел роскошный образ жизни, не имея при этом официальных доходов, а для того, чтобы избежать задержания, передвигался на специально оборудованном автомобиле с тремя вооруженными телохранителями.

В ходе обысков было изъято более 110 000 евро наличными, две единицы огнестрельного оружия, 95 патронов, четыре ручные гранаты "airsoft", два бронежилета, 13 килограммов марихуаны, поддельные документы, четыре автомобиля, криптовалютные кошельки.

Передача "Ничего личного" на телеканале TV3 ранее сообщила, что были также задержаны родители и жена Спиридонова в Латвии. В поле зрения латвийской полиции Спиридонов попал уже много лет назад, когда входил в состав группировки автоугонщиков криминального авторитета Зураба Шамугии.

Испанские СМИ сообщили, что один из задержанных в Испании по кличке "Шайба" отвечал за координацию производства наркотиков и создание сети контактов с местными поставщиками. Также был задержан член группировки по кличке "Вирус", который отвечал за склады, транспортные средства и GPS-мониторинг поставок наркотиков.

Испанские СМИ также сообщают, что центр деятельности преступной организации Спиридонова находился в Жироне, откуда в течение многих лет поставлялись крупные партии наркотиков. Группировка Спиридонова была одним из основных поставщиков наркотиков в страны Балтии и Скандинавии.

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