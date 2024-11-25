25 ноября, в 5.28 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирню, в квартале жилых домов недалеко от аэропорта упал грузовой самолет DHL, летевший из Лейпцига в Вильнюс.

В понедельник предали огласке разговор пилотов с центром управления полетами перед самой катастрофой. Им на Youtube поделился Наглис Андреюнас.

На записи слышно, что пилот здоровается с работниками центра, ему отвечают. Работник центра передает информацию о том, что самолет может опуститься на высоту до 4000 футов (около 1200 м). Пилот интересуется видимостью и будет ли возможность получить указания ILS (instrument landing system), т.е. инструментальной системы посадки (наиболее распространённая в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам) в случае плохой видимости.

Запись переговоров диспетчеров воздушного движения частной диспетчерской службы ORO Navigacija (осуществляет контроль за движением гражданских судов в воздушном пространстве Литвы) и пилота рейса BCS18D авиакомпании SWIFT, выполнявшего рейс Лейпциг - Вильнюс опубликовал в Youtube Наглис Андреюнас.

В его аккаунте в сети Linkedin сказано , что он работает старшим дежурным офицером по обеспечению полетов чартерной авиакомпании GetJet Airlines. Как указано в титрах запись была сделана с прямого эфира переговоров диспетчеров с пилотами авиарейсов, транслирующихся в реальном времени на сайте liveatc.net .

Длительность записи составляет 03 минуты 22 секунды. Неизвестно, была ли она отредактирована. Примерно 2 минуты переговоров на записи предшествуют падению рейса BSC18D. Точное время проведения переговоров не указано. Грузовой Boeing 737, выполнявший рейс, рухнул в окрестностях вильнюсского аэропорта примерно в 05:28 утра.

BSC18D: Доброе утро контроль! SWIFT18D (пилот авиарейса начинает радиообмен с центром контроля воздушного движения Вильнюса)

Контроль: SWIFT18D, доброе утро!

Контроль: SWIFT18D снижайтесь до высоты 4000 футов (1219,2 метров), QNH1020 (давление на уровне моря 1020 миллибар, необходимая информация для захода на посадку по альтиметру), ILS (курсо-глиссадная система управления посадкой работает) RWY 19 (магнитный курс на посадку - 190 градусов, 180 градусов - Юг ) information uniform (информация для всех прибывающих и взлетающих бортов).

BSC18D: Высота 4000 футов, QNH1019, ожидаю работы ILS на полосе курс 190 градусов. Можете ли подтвердить ожидание ILS? Я не получил подтверждения ILS.

Контроль: 19 Z (очевидно, повторяет курс на посадочную полосу, где Z означает прямой подход к полосе).

BSC18D: Контроль, можете ли вы подтвердить разрешение на посадку по ILS после MIZOP (проверки совместимости систем)?

Контроль: Swift18D, снижайтесь до высоты 2700 футов (822,9 метра), QNH1020 разрешена посадка по ILS подход Z (прямой заход на полосу, без отклонения от ее оси), подтвердите контакт с ILS.

BSC18D: ОК. Высота 2700 футов, QNH1020, нам все еще необходима ILS, подтверждение контакта с ILS последует (неразборчиво)...

Контроль: расстояние до касания полосы 4 морских мили (7,4 км), свяжитесь с диспетчерской вышкой на частоте 118.205 Мгц

BSC18D: частота 118.205

Диспетчерская вышка Вильнюс: Swift18D, это диспетчерская вышла

Контроль: Swift18D, подход разрешаю

Диспетчерская вышка Вильнюс: Swift18D, ветер под углом 170 градусов (Юго-юго-восточный - ред.), скорость 15 узлов (7,7 м/с) посадку разрешаю, курс 190 градусов.

Контроль: Swift18D посадка разрешена, курс 190 градусов.

Шум в эфире

Диспетчерская вышка Вильнюс: AirBaltic 35G, на связи диспетчер

AirBaltic 35G: диспетчер, продолжайте

Диспетчерская вышка Вильнюс: прекратите запуск двигателей, вернитесь на стоянку, у нас только что разбился самолет на подлете, нам нужно время.

AirBaltic 35G: OK, возвращаюсь на стоянку

Диспетчерская вышка Вильнюс: Wizzair59BU, тоже самое, прекратите взлетные процедуры и вернитесь на стоянку, ожидайте информации через 30 минут

Wizzair59BU: Вас понял, заглушаю двигатели...

Позже центр сообщил, что самолет может опуститься на высоту до 2700 футов (800 м) и подтвердил возможность использования ILS.

Пилот ответил: "OK, 800 метров". Известно, что на борту самолета были четверо членов экипажа - два пилота и два работника. Разбился Boeing 737-400, полет осуществляла компания SWIFT Air.

По данным портала Airfleets, это был достаточно старый самолет.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !