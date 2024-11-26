PVD no antisanitāriem apstākļiem izņem 11 kaķus
Fоtо: PVD

Сотрудники Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) получили в суде разрешение зайти для проверки на территорию частной собственности в Элее. Из-за жутких антисанитарных условий инспекторы решили изъять у хозяйки 11 котов и кошек.

В ходе проверки сотрудники PVD констатировали многочисленные нарушения условий содержания домашних животных: по всей квартире были констатированы лужи урины и кучи экскрементов.

Поскольку констатированные нарушения не могли быть предотвращены незамедлительно, инспекторы приняли решение об изъятии животных из антисанитарных условий. Все коты и кошки доставлены в приют для животных. В отношении владелицы начат административный процесс.

В ведомстве отметили, что ровно год назад — в ноябре 2023 года — по этому же адресу были констатированы аналогичные нарушения. Тогда в рамках процесса об административном нарушении было изъято 12 котов.

РигаПродовольственно-ветеринарная служба

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