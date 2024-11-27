На этой неделе в Даугавпилсе были задержаны два человека, нарисовавшие на 14 объектах символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Госполиции.

В субботу утром жители микрорайона Грива сообщили в полицию, что на нескольких объектах - окне, почтовом ящике, электрощите, трех деревьях, дорожном знаке, проезжей части, заборе, воротах гаража, электрическом столбе и автомобиле - нарисованы буквы V и Z ярко-зеленого цвета.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали в понедельник мужчин 1995 и 1987 года рождения, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции за другие преступления.

По факту прославления военной агрессии начат уголовный процесс, ведется расследование.

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