Ugunsgēks Narvesen Lielirbes ielā
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Уром в пятницу, 29 ноября, вкоре после 6 часов в киоске Narvesen на улице Лиелирбес произошел пожар - горела крыша здания. Торговая точка расположена на территории автозаправочной станции (АЗС) Neste, она находится напротив торгового центра Spice, на другой стороне улицы, а жилых домов рядом нет.

Пламя распространилось на площадь 30 квадратных метров, но в 6.43 утра его удалось локализовать.

В настоящее время распространение огня ограничено. Жертв нет.

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