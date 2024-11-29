Уром в пятницу, 29 ноября, вкоре после 6 часов в киоске Narvesen на улице Лиелирбес произошел пожар - горела крыша здания. Торговая точка расположена на территории автозаправочной станции (АЗС) Neste, она находится напротив торгового центра Spice, на другой стороне улицы, а жилых домов рядом нет.