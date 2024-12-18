Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам лишения свободы 37-летнего гражданина Латвии Кристса Анцанса, воевавшего на стороне ВСУ.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, суд установил, что в период с марта 2022 года по сентябрь 2024 года Анцанс прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку.

Там латвиец был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением, указывает ведомство.

По данным Генпрокуратуры РФ, затем Анцанс принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.

Суд заочно признал Анцанса виновным по статье УЗ РФ - "Участие наемника в вооруженном конфликте", а также приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На прошлой неделе в суд ДНР было направлено уголовное дело в отношении 65-летнего гражданина Латвии Юриса Улманиса, также принимавшего участие в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.

Как уже сообщалось ранее, в ноябре прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего Александра Сверчкова, также обвиняемого за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Также в начале ноября текущего года прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по этой же статье в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши, а в октябре — в отношении 29-летнего гражданина ЛР Улвиса Бекериса.

Кроме того, в конце августа Генпрокуратура России объявила в международный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !