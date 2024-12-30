В минувшие выходные пограничники на границе в Нарве не пустили в Эстонию по разным причинам 13 иностранцев, а трем гражданам Латвии и России пришлось расстаться с вещами, на которых была нанесена запрещенная в Эстонии символика. Только после этого они смогли продолжить путь.

Восемь граждан России, по одному гражданину Америки, Молдовы, Мексики, Таджикистана и Украины не пустили в прошедшие выходные в Эстонию, сообщает пресс-служба департамента полиции и погранохраны страны. Больше всего - из-за отсутствия необходимых документов, неясные показания или угрозу общественному порядку.

27 декабря у двух граждан России и одного гражданина Латвии, пересекавших границу, пограничники обнаружили символы агрессии России, запрещенные в Эстонии. Пересекавшие границу добровольно выбросили предметы с запрещенной символикой и смогли ехать дальше.

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