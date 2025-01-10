В Риге в пятницу, 10 января, из коллектора, возможно, произошла утечка дизельного топлива в Даугаву, сообщила агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В настоящее время пожарные размещают абсорбирующие и ограничивающие боновые заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение утечки.

На месте происшествия также задействованы сотрудники Государственной службы охраны окружающей среды.

Связана ли эта утечка с инцидентом, произошедшим 7 января, ГПСС рекомендовала уточнять в Государственной службе охраны окружающей среды.

Специалист по общественным отношениям Государственной службе охраны окружающей среды Карина Дворянинова сообщила, что сложившаяся ситуация действительно связана с дорожно-транспортным происшествием 7 января, в результате которого произошла утечка топлива.

Нынешняя ситуация возникла из-за вымывания дополнительного загрязнения из системы дождевой канализации. Сейчас на месте работают сотрудники Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы, которые вместе с ГПСС организуют работы по ограничению распространения загрязнения. В связи с дождями и смывом загрязнений с дороги дополнительно устанавливаются боновые заграждения. Государственная службы охрана окружающей среды. VVD поддерживает тесную связь с ответственными лицами и информирована о ситуации и предпринимаемых действиях, отметила Дворянинова.

Напомним, что во вторник, 7 января, в Риге в результате столкновения грузового автомобиля со стеной здания в Даугаву произошла утечка дизельного топлива.

Согласно первоначальной информации полиции, происшествие произошло около 10.20 на улице Кугю.

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