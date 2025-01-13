ФОТО. Гражданин Латвии купил в Интернете фальшивые права; его задержали в Польше

На прошлой неделе сотрудники польской полиции в ходе плановой проверки задержали в Будзиско (польско-литовская граница) 50-летнего гражданина Латвии, у которого нашли фальшивые водительские права.

Сотрудники полиции города Сувалки (Подляское воеводство) остановили для проверки на дороге автомобиль Volvo, которым управлял 50-летний гражданин Латвии. В ходе проверки мужчина предъявил им водительское удостоверение. Однако полицейские быстро заметили, что документ не имеет необходимых элементов защиты.

После этого сотрудники полиции решили проверить подлинность документа в центральном реестре водителей. Проверка подтвердила, что водительское удостоверение поддельное.

Как отмечают польские СМИ, во время разговора с полицией латвиец признался, что приобрел водительское удостоверение в Интернете.

В отношении латвийца начат уголовный процесс за использование поддельного документа. По польскому законодательству нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.

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