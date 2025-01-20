Суд приговорил поджигателя из Гризинькалнса к 14 годам лишения свободы

Рижский городской суд в понедельник, 20 января, приговорил ранее судимого за убийство мужчину, обвиняемого в поджоге многоквартирного дома в Гризинькалнсе и других преступлениях, к 14 годам лишения свободы.

Как сообщило агентство LETA в суде, непосредственно за поджог дома в Гризинькалнсе ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с надзором пробации на три года.

К наказанию частично добавлен срок, не отбытый по приговору Венспилсского суда от 2011 года. Таким образом, окончательное наказание составило 14 лет и шесть месяцев лишения свободы, три года пробационного надзора и три года полицейского контроля.

В срок наказания включено время, проведенное в задержании и под стражей, с 10 мая 2024 года по 20 января 2025 года.

Суд также постановил взыскать в пользу потерпевших компенсацию за материальный и моральный ущерб на общую сумму 277 499 евро, а также в пользу Департамента жилищного хозяйства и окружающей среды Рижской думы — компенсацию за материальный ущерб в размере 24 350 евро. В пользу компании Taxi Online 3 суд постановил взыскать 6000 евро за материальный ущерб.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Согласно обвинению, 9 мая 2024 года мужчина пришел в один из многоквартирных домов на улице Звайгжню, облил бензином и поджег дверь одной из квартир. В результате начался пожар, и всех жителей дома эвакуировали, при этом двум людям потребовалась медицинская помощь.

Затем мужчина отправился в другой многоквартирный деревянный дом на улице Лабораторияс, где также облил бензином и поджег входную дверь. Пожар уничтожил весь дом, в котором находились 16 квартир.

В результате пожара погибли два кота и одна собака, а также сгорели три автомобиля, припаркованные рядом с домом. Все жители дома были эвакуированы, нескольким из них понадобилась медицинская помощь.

Мужчина, 1981 года рождения, был задержан на следующий день в Вентспилсе.

В ходе предварительного следствия он признал в полиции только факт поджога дверей квартиры на улице Звайгжню, но в прокуратуре отказался комментировать обвинения. В полиции агентству LETA ранее подтвердили, что мотивом преступления была месть.

Мужчина ранее уже был осуждён за имущественные и насильственные преступления, включая убийство.

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