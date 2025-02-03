Автобус Lux Express попал в аварию под Ивангородом: есть погибшие и пострадавшие (ОБНОВЛЕНО)

Два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения международного автобуса парка Lux Express под Ивангородом.

Авария произошла 2 февраля вечером около 22:45 на 135-м км трассы А-180 "Нарва" у поворота к промышленной зоне Фосфорит. Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком. Судя по фото очевидцев, удар был лобовым.

Член правления Lux Express Ингмар Роос, отметил, что, по предварительным данным, автобус столкнулся с снегоуборочной машиной. Официальной информации о причинах аварии на данный момент нет.

Речь идет о рейсе Lux Express Таллинн – Санкт-Петербург, который отправился из Таллинна в 14:30. В момент аварии в автобусе находились 22 пассажира и водитель. Среди них – 3 гражданина Эстонии, 16 граждан России, 2 гражданина Германии, 1 гражданин Молдовы и 1 гражданин Польши.

В результате аварии погибли два пассажира. В больницу Кингисеппа были доставлены 13 человек (11 пассажиров, водитель автобуса и водитель снегоуборочной машины). Cреди пострадавших также 11-летний мальчик, состояние которого оценивается как тяжелое.

Lux Express выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров.

В разговоре с "Фонтанкой" один из пассажиров автобуса рассказал, что авария произошла внезапно — никакого торможения перед этим не было. Он пояснял, что рейс в Петербург был из Таллина, но, так как мост между Нарвой и Ивангородом перекрыт, конкретно на данном автобусе люди ехали уже из Ивангорода — с российской стороны границы.

Телеграм-канал "Дорожный контроль СПБ" сообщает, что по данному факту Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

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