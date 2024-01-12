На шоссе Пярну-Икла в Пярнумаа в пятницу утром из-за заноса грузовика на скользком дорожном покрытии в него врезались сзади автобус Lux Express и другой грузовик, люди не пострадали.
В 10.57 на 116-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла в деревне Курена зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что поворачивавший налево грузовик занесло, и он не смог завершить поворот.
Автобус Lux Express и другой грузовик, неправильно расчитавшие скорость и расстояние, врезались сзади в занесенный на скользкой трассе грузовик. Никто не пострадал.
На месте происшествия трасса очень скользкая. Стороны обращаются к страхованию. Водители были трезвы и имели водительские права.