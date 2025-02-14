Гибель роженицы и младенца: три человека приговорены к тюремному заключению

Земгальский районный суд в Елгаве сегодня приговорил трех человек к более чем двум годам лишения свободы по делу о смерти матери и ее ребенка во время родов, сообщили агентству LETA в Судебной администрации.

В деле обвиняются несколько членов "Первой евангельской общины Иисуса" - муж и отец покойной женщины, а также жена духовного лидера церкви. Они провели несанкционированное медицинское лечение, которое привело к смерти ребенка и его матери во время родов. Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и приговорил их к двум годам и десяти месяцам и двум годам и семи месяцам тюремного заключения.

Все подсудимые были заключены под стражу до вступления приговора в силу.

При вынесении приговора суд учел мнения сторон разбирательства о наказании, которое должно быть назначено подсудимым, и определил наказание с учетом характера совершенного преступления, причиненного вреда, личности каждого из подсудимых, смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Подсудимые согласились организовать, руководить и оказывать помощь во время родов, зная, что у них нет необходимой медицинской подготовки и оборудования для оказания медицинской помощи и ухода за пациентом в случае необходимости.

Прокурор, подсудимые и сторона защиты могут в течение десяти дней со дня вынесения решения по делу в порядке упрощенного судопроизводства обратиться в суд с письменным ходатайством о вынесении решения в полном объеме.

Уже сообщалось, что первоначально двое обвиняемых были заключены под стражу, однако затем было принято решение изменить меру пресечения на содержание под надзором полиции, а также ввести дополнительную меру пресечения в виде запрета на выезд из страны.

По данным Latvijas avīze, 14 мая 2019 года у 21-летней женщины начались роды. Ее 25-летний супруг Ренарс и 51-летний отец Валдис Симсонс, а также 40-летняя жена лидера общины Солвита Давида решили, что примут роды на дому самостоятельно. При этом подчеркивается, что ни у одного из них не было медицинского образования.

Роды оказались тяжелыми, роженица эпизодически теряла сознание, у нее начались судороги. Ребенок родился задохнувшимся, а на следующий день женщина стала падать в обморок, у нее констатировали рвоту зеленой слизью и позже она в муках умерла от самой тяжелой формы токсикоза — эклампсии. Во время родов мужчины держали роженице ноги, попросив зажать в зубах ложку. На следующий день они дали измученной женщине попить воды.

Свою вину в содеянном мужчины признали частично, а Солвита Давида свою вину не признает. По неофициальной информации, духовный лидер общины запрещал пастве посещать врачей.

Первая Евангельская община Иисуса официально зарегистрирована в Латвии. По данным отчета за 2018 год, в ней состояли 132 взрослых члена и 45 несовершеннолетних. Никаких негативных сигналов о деятельности общины не поступало. У общины нет священника, но есть пастор — духовный лидер.

Два года назад, то есть в январе 2023 года Видземский окружной суд принял решение удовлетворить требование бывшего генерального прокурора Эрика Калнмейерса о прекращении деятельности религиозной организации "Первая евангельская община Иисуса".

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