Скандал в сборной по биатлону: жена тренера Брициса назвала действия мужа "защитой семьи", Расторгуев с этим не согласен

Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис вступил в физический конфликт с латвийским биатлонистом Андреем Расторгуевым, чтобы защитить свою семью, утверждает супруга тренера, биатлонистка Байба Бендика. В свою очередь, Расторгуев отрицает заявления Брициса и Бендики об обстоятельствах, при которых развязался конфликт.

В понедельник, 24 февраля, Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что во время чемпионата мира Брицис его избил. Брицис подтвердил агентству LETA, что такой инцидент был, но указал на вину биатлониста.

Как сообщила Бендика в Instagram, утром в день конфликта Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервиса. Команда была озадачена этим, так как лыжи являются собственностью Fischer, а Расторгуев говорил о событиях, которые произошли год назад.

"Поскольку о психически неуравновешенном характере этого спортсмена всей команде известно уже много лет, эта "бредовая" информация была воспринята как неудавшаяся шутка и стресс перед соревнованиями", - написала Бендика.

Продолжая пояснять произошедшее, Бендика заявила, что в тот день к вечеру была придумана новая версия, и Брицис, как один из представителей команды взял на себя ответственность и заставил Расторгуева извиниться перед командой за то, что, по мнению Брициса, является ложными обвинениями.

В ожидании извинений Брицис не стал вступать в дальнейшие переговоры с Расторгуевым. Расторгуев же якобы пришел в агрессивном настроении в их номер, где в это время находился Брицис со своим полуторагодовалым сыном.

"Видя, что он находится в ментально нестабльном состоянии, [Брицис] вытолкал его из комнаты, чтобы не подвергать опасности семью", - написала Бендика, которая считает действия Брициса защитой семьи и команды.

В ночь на вторник, 25 февраля, Расторгуев написал в социальных сетях, что инцидент произошел 20 февраля. В тот день он "получил информацию от свидетеля, который был на месте кражи, видел это и слышал диалог лиц, участвовавших в краже". Расторгуев не обвинял в краже представителей лыжного сервиса сборной, как утверждает Брицис.

Расторгуев заявил, что инцидент произошел уже в коридоре гостиницы, а не в номере Брициса, где в тот момент находился полуторагодовалый сын тренера.

"Когда я позвал Илмарса, чтобы он объяснил ситуацию с лыжами, он попросил меня выйти из номера, на что я согласился. Повернувшись спиной и открыв дверь номера, я подвергся нападению со спины", - отметил Расторгуев.

Президент Латвийской федерации биатлона (ЛФБ) Каспарс Сакниньш заявил, что федерация пока воздерживается от комментариев до полного расследования обстоятельств инцидента.

Правление ЛФБ потребовало от Расторгуева и Брициса письменного объяснения характера и причин инцидента.

Расторгуев допустил, что в результате инцидента он получил серьезную травму плеча, теперь ему может потребоваться операция.

Биатлонист также недвусмысленно заявил, что он не будет в составе национальной сборной, если в ней будет Брицис.

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