В Юрмале на младенца с крыши упал кусок льда. Госполиция не нашла состава преступления в случившемся

Государственная полиция не установила состава преступления в ходе расследования несчастного случая в Юрмале, в результате которого 11-месячный ребенок получил травму от упавшего с крыши куска льда, и поэтому уголовный процесс не будет начат, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Учитывая, что обязательные правила муниципалитета не предусматривают очистку крыш, и административное наказание не будет применено, отметили в полиции.

Госполиция получила информацию об этом случае от медиков. Стражи порядка связались с матерью ребенка, получили информацию о происшествии и состоянии здоровья ребенка.

Также Госполиция призывает владельцев и управляющих зданий следить за тем, чтобы крыши были очищены и чтобы не происходило несчастных случаев. Жителей стражи порядка просят быть бдительными и сообщать об опасных местах самоуправлению.

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье в Юрмале в результате падения куска льда с крыши отеля пострадал 11-месячный ребенок. Медики получили вызов на улицу Межсаргу в Юрмале 23 февраля, около 10.40. По данным Degpunktā, инцидент произошел возле отеля Daina в Меллужи.

"Ребенок был полностью покрыт снегом. Кусок льда попал ему в щеку. Лицо было расцарапано и кровоточило. Кусок льда попал также в лоб", - рассказала мать пострадавшего младенца, которая в то утро вместе со всей семьей отправилась на прогулку.

По словам матери пострадавшего ребенка, никто из отеля не принес семье извинения, а вместо этого им стали предлагать деньги. От этой "компенсации" семья отказалась и обратилась также в полицию.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, медики оказали помощь пострадавшему ребенку, который в удовлетворительном состоянии с легкими травмами был доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования.

Представительница Детской клинической университетской больницы сообщила, что информации о том, что младенец в настоящее время находится в этом медицинском учреждении, нет.

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