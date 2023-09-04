За последние три дня Государственная пограничная охрана (ГПО) пресекла 129 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Всего в этом году предотвращены попытки 6964 человек нелегально пересечь границу, а 316 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным причинам.

В прошлом году были предотвращены попытки 5286 человек незаконно пересечь границу, 217 человек были пропущены по гуманитарным соображениям.