Всего в этом году предотвращены попытки 6964 человек нелегально пересечь границу, а 316 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным причинам.
В прошлом году были предотвращены попытки 5286 человек незаконно пересечь границу, 217 человек были пропущены по гуманитарным соображениям.
В связи с ростом нелегальной иммиграции ГПО усилила охрану границы, к которой привлечены также военные и полицейские.
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