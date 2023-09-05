В райне Салдуса на производственном объекте в минувший вторник вспыхнул пожар. Его тушением занимались более 30 пожарных, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Информация о возгорании в волости Новадниеку поступила на пульт дежурного в 16.25. Прибывшие спасатели констатировали, что открытым пламенем горят два здания на территории промышленного производства. Также взрывались и газовые баллоны.

В целях безопасности изначально спасательные работы велись на расстоянии. Ликвидация пожара осложнялась тем фактом, что периодически взрывались хранящиеся на территории производства газовые баллоны. Из-за повреждения цистерн также произошла утечка газа.

Еще до приезда спасателей с объекта эвакуировали пятерых человек. Общая площад пожара составила 720 квадратных метров.

На месте происшествия работали более 30 пожарных, также были задействованы семь автоцистерн, две автолестницы и спасательная машина.

Справиться с пожаром удалось только к 00.20. Причны возгорания устанавливаются.

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