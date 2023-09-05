Информация о возгорании в волости Новадниеку поступила на пульт дежурного в 16.25. Прибывшие спасатели констатировали, что открытым пламенем горят два здания на территории промышленного производства. Также взрывались и газовые баллоны.
В целях безопасности изначально спасательные работы велись на расстоянии. Ликвидация пожара осложнялась тем фактом, что периодически взрывались хранящиеся на территории производства газовые баллоны. Из-за повреждения цистерн также произошла утечка газа.
Еще до приезда спасателей с объекта эвакуировали пятерых человек. Общая площад пожара составила 720 квадратных метров.
На месте происшествия работали более 30 пожарных, также были задействованы семь автоцистерн, две автолестницы и спасательная машина.
Справиться с пожаром удалось только к 00.20. Причны возгорания устанавливаются.