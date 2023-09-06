Похищенная и вывезенная в Россию малолетняя девочка возвращена в Литву, подтвердил во вторник вечером Национальный центр кризисного управления (НЦКУ).

"Вывезенная в Россию девочка уже в Литве", — сообщили в центре.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене позже сообщила, что девочка и ее мать в настоящее время чувствуют себя хорошо.

"Это действительно волнующая новость, я очень благодарна всем литовским учреждениям", — сказала министр в интервью программе "Панорама" литовского национального телеканала LRT.

"Думаю, сегодня мы можем отпраздновать победу того, что мать и ребенок благополучно добрались на родину", — добавила она.

Навицкене сказала, что не может раскрыть подробности возвращения маленькой девочки в Литву, но отметила, что операция была сложной, в ней участвовало много людей и учреждений.

Президент Литвы Гитанас Науседа поблагодарил ведомства за их работу и усилия в своем аккаунте в Facebook во вторник вечером.

"Сегодня вечером хорошие новости — девочка, которую незаконно вывезли в Россию, уже находится в Литве вместе со своей матерью. Благодарю все учреждения за искреннюю работу и усилия по скорейшему возвращению ребенка на Родину!" — написал глава страны в Facebook.

BNS напоминает, что 27 августа этого года сотрудники Главного комиссариата полиции Клайпедского уезда получили заявление женщины о том, что 37-летний Альгирдас Шванис забрал их общую малолетнюю дочь и не вернул ее в оговоренный срок.

В ходе розыска были получены данные, что 27 августа мужчина и его девятимесячная дочь пересекли на лодке реку Скирвите, протекающую в Шилутском районе, и таким образом пересекли и государственную границу Литвы и России.

По факту похищения ребенка было начато досудебное расследование.