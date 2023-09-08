Судя про присланному читателем Delfi видно, в ДТП столкнулись семь автомобилей. Авария произошла на автодороге А6, Даугавпилс-Рига, на повороте на Рижской ГЭС. Сообщение об инциденте Госполиция получила в 7: 51 утра.
В аварии пострадал один человек, который был передан медикам.
Движение на месте ДТП затруднено.
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