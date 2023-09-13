В ходе расследования сотрудники полиции обнаружили в Талси, на арендованном для нужд предприятия здании плантацию марихуаны. Во время обыска полицейские нашли и изъяли 1 534 саженца марихуаны, а также 11, 44 кг готовой, высушенной марихуаны.

Задержание проводилось 15 августа этого года сотрудниками Управления по борьбе с тяжкими преступлениями и серийными организованными преступлениями и полицейскими Курземского регионального управления полиции в рамках начатого ранее уголовного процесса. Всего полиция провела шесть санкционированных обысков (два в жилых помещениях, один на промышленном объекте, а также три — в автомобилях).

В общей сложности удалось изъять 1 534 саженца марихуаны в горшках и 11 440 граммов высушенной марихуаны. Также изъято и оборудование для выращивания марихуаны: обогревательные лампы и лампы освещения, генераторы, обогреватели воды и воздуха, вентиляторы, компрессоры, вакуумный насос, фильтры для очистки воздуха. Также изъяты два транспортных средства, телефоны, планшеты, а также другие технические средства.

В рамках расследования 15 августа в Талси и Риге задержали мужчин 1969 г.р. и 1982 г.р., а также женщину 1984 г.р. Кроме того, 16 августа был задержан еще один подозреваемый — мужчины 1974 г.р. Все подозреваемые ранее не судимы. Следствие продолжается.

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

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