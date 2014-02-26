На прошлой неделе, в ночь на среду, сотрудники Госполиции получили информацию из Ропажского края, где работники муниципальной полиции обнаружили на лугу машину, рядом с которой находились девушка и несовершеннолетний юноша. При проверке в автомобиле нашли амфетамин, MDMA, марихуану и кристаллическое вещество неизвестного происхождения.

По данным Госполиции, женщина 1988 г.р. ранее была судима за кражу, а юноша 2006 г.р. имеет за плечами уже две судимости за ограбления.

В общей сложности полиция изъяла: около 330 гр амфетамина, 27 таблеток Xanax, две таблетки MDMA, кристаллическое вещество неизвестного происхождения, марихуану. Также изъято 17 брикетов с веществом неизвестного происхождения (каждый — примерно по 200 граммов). В общей сложности сотрудники полиции нашли 1,5 кг наркотических веществ.

Также у женщины и юноши изъяли незарегистрированное газовое оружие. По делу начат уголовный процесс. Следствие продолжается.

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija





Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram