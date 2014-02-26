По данным Госполиции, женщина 1988 г.р. ранее была судима за кражу, а юноша 2006 г.р. имеет за плечами уже две судимости за ограбления.
В общей сложности полиция изъяла: около 330 гр амфетамина, 27 таблеток Xanax, две таблетки MDMA, кристаллическое вещество неизвестного происхождения, марихуану. Также изъято 17 брикетов с веществом неизвестного происхождения (каждый — примерно по 200 граммов). В общей сложности сотрудники полиции нашли 1,5 кг наркотических веществ.
Также у женщины и юноши изъяли незарегистрированное газовое оружие. По делу начат уголовный процесс. Следствие продолжается.
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