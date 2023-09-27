Служба государственной безопасности (СГБ) начала проверку антиукраинских высказываний обвиняемого по делу о сгоревшем хостеле на улице Меркеля Эрнеста Риекстса.

В аудиозаписи, распространенной в социальных сетях, Риекстс выражает удовлетворение агрессией России в Украине.

"Русским надо сказать спасибо, что они бомбят украинцев, этих неотесанных придурков. Потому что миру не нужны глупые нации. То же самое будет и в Латвии. И надо сказать спасибо русским, что они очистят Латвию от глупых людей", — говорит Риекстс.

"Детей мне, конечно, жаль, но если эти тупые дауны сидят дома в зоне боевых действий… любой дом может быть уничтожен, а они сидят в своих квартирах и пьют. Знаете, надежда — это утешение для дураков", — продолжает он.

Риекстс утверждает, что и в Латвии скоро начнется война и будет то же самое. Инвалидов, которые на войне потеряют руки или ноги, ему не жаль, потому что они сами виноваты.

В СГБ агентству LETA подтвердили, что в отношении этого поста Риекстса в Telegram начата проверка.

В августе прокуратура Рижского судебного округа передала в суд дело о трагическом пожаре в нелегальном хостеле в Риге, в результате которого погибли девять человек. Обвиняемыми по делу являются Эрнест Риекстс и Андрей Гайлис.

В 2021 году Риекстс был задержан по делу о сгоревшем хостеле, но позже мера пресечения ему была изменена на не связанную с лишением свободы.

Ранее в прессе Риекстс фигурировал как хозяин и менеджер хостелов, "крупнейший владелец хостелов в Балтии". По данным Firmas.lv, в свое время ему принадлежало несколько предприятий, которые в настоящий момент уже ликвидированы.

Риекстс известен также как организатор одиозного проекта Jaunlatvija. Это концепция нового государства на острове под юрисдикцией Фиджи, которая зарегистрирована как компания в Великобритании. Центр защиты прав потребителей считает этот проект мошеннической схемой, им интересуется и полиция.

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