Сегодня Сейм назначил Тома Платациса на должность начальника Службы финансовой разведки (СФР).

Ранее назначение Платациса на пост главы СФР поддержало правительство.

Новый начальник СФР утвержден в должности на пять лет.

Как сообщалось, Платацис в августе выиграл открытый конкурс на должность начальника СФР.

В СФР Платацис работает с 2019 года, где прежде он занимал различные должности, в том числе с середины 2022 года был исполняющим обязанности начальника СФР. Он также был руководителем отдела стратегического анализа, руководителем отдела координации сотрудничества и с 2020 года — заместителем начальника службы. Ранее он работал юристом в адвокатском бюро "Deloitte Latvia".

Платацис получил профессиональную степень магистра юриспруденции и квалификацию юриста в Латвийском университете. Помимо этого, в 2021 году Платацис стал сертифицированным специалистом по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем.

СФР является независимым, поднадзорным Кабинету министров руководящим учреждением по предотвращению легализации полученных преступным путем средств, цель которого состоит в предотвращении использования финансовой системы Латвии для легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.

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