Арестованная в феврале этого года 22-летняя студентка Татьяна Андриец освобождена из под стражи. Эту информацию порталу Delfi подтвердила ее адвокат Имма Янсоне.

Решение об изменении меры пресечения в отношении Андриец принял Рижский суд в среду, 4 октября. Адвокат воздержалась от изложения аргументов суда, но заверила, что залог для освобождения Андриец установлен не был. Из тюрьмы Андриец вышла под подписку о невыезде. Другие подробности не разглашаются.

Ранее Андриец была задержана из-за "участия в деятельности, направленной против интересов национальной безопасности Латвии, на канале "Балтийские антифашисты", созданном в приложении для связи Telegram". В частности, Андриец была названа одним из администраторов вышеназванного телеграм-канала.

По имеющейся в распоряжении Службы госбезопасности информации, "указанная преступная организация была создана в ноябре 2022 года не менее чем пятью гражданами Латвии, взаимно договорившимися о целях, которые должны быть достигнуты, включая совершение особо тяжких преступлений против Латвийского государства. В целях координации заранее спланированных уголовных преступлений организация создала на платформе Telegram канал "Антифашисты Прибалтики" и еще несколько связанных каналов",- говорится в официальном сообщении Службы госбезопасности Латвии.

В Службе госбезопасности ранее указали, что с момента своего создания "преступная организация целенаправленно и систематически использовала эти каналы для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора закрытой информации и другой информации с целью передачи ее российским спецслужбам и другим учреждениям. На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, сотрудниках органов государственной безопасности, должностных лицах Вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лиц, действовавших против российской агрессии".

В Службе госбезопасности также сообщили, что в упомянутых каналах регулярно выражали поддержку войне, развязанной Россией против Украины. В сообщениях, опубликованных "Антифашистами Прибалтики", сотрудники VDD констатировали призывы к незаконному участию в продолжающихся боевых действиях на Украине, а также к сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.

"Служба госбезопасности предупреждает, что за причастность к преступлениям преступной организации "Антифашисты Прибалтики" может повлечь за собой уголовную ответственность. Согласно части второй статьи 89.1 Уголовного закона Латвии за руководство преступной организацией или участие в преступлениях, совершенных такой организацией, предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, или лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с испытательным сроком на срок до трех лет," — сообщили в Службе госбезопасности Латвии.

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