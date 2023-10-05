Государственная полиция на дорогах Латвии ежедневно фиксирует около 1000 водителей транспортных средств, которые превышают разрешенную скорость. Об этом заявил на открытии кампании "Выиграй поездку в тюрьму или соблюдай скорость" представитель госполиции Юрис Янчевскис.

По его словам, ежедневно полиция останавливает от 150 до 200 водителей за нарушение скорости, а фоторадары выявляют еще около 700-800 нарушений в день.

"Это значительное число, несмотря на снижение числа безрассудных водителей за первые девять месяцев этого года", — отметил Янчевскис.

Отмечается, что многие водители заметно снижают скорость только при виде полицейских или фоторадара, после чего снова ее превышают.

Уже сообщалось, что в рамках кампании Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) пытается обратить внимание водителей на риски, связанные с несоблюдением скоростного режима. В дирекции отмечают, что превышение скорости — наиболее распространенное нарушение правил дорожного движения в Латвии. Оно же является самой частой причиной аварий.

В последние годы 43-47% всех погибших и более 50% пострадавших участников дорожного движения были водителями и пассажирами легковых транспортных средств.

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