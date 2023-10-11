Государственная пограничная охрана установила, что пограничники задержали несколько групп мигрантов, всего 29 человек, в Каплавской волости, примерно в километре от границы, сообщила порталу Delfi главный инспектор Отдела стратегического развития и общественных отношений Главного управления Госпогранохраны Кристине Петерсоне.

"Госпогранохрана отзывает ранее опубликованную информацию о распространенном в интернете видео, на котором видно, как большая группа людей передвигается по обочине сельской дороги. Госпогранохрана провела углубленное изучение ситуации, чтобы выяснить обстоятельства случившегося", — заявила Петерсоне.

"После тщательного анализа видео и проверки ситуации выяснилось, что пограничники оперативно отреагировали на запечатленных на кадрах лиц и задержали несколько групп мигрантов, в целом 29 человек, в Каплавской волости, примерно в километре от государственной границы, уже в день видеосъемки", — отметила она.

Госпогранохрана хочет "напомнить всем, насколько важна поддержка и помощь каждого жителя Латвии, особенно жителей приграничной зоны, в мониторинге государственной границы в условиях этой гибридной угрозы".

Жителей по-прежнему призывают быть бдительными, готовыми помочь и проинформировать пограничников в случаях, когда "на границе или в приграничной зоне находятся лица или группы лицы, не характерные для этнической или национальной принадлежности населения Латвии".

"Мы просим жителей в первую очередь связаться именно с пограничниками, позвонив нам по круглосуточному информационному телефону 6 707 5616, и предоставлять информацию, а не публиковать и распространять информацию об этих случаях в социальных сетях", — подчеркнула представитель Госпогранохраны.

Как сообщалось ранее, во вторник, 10 октября, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлена группа из более чем 20 человек, идущих по обочине сельской дороги. В тот же день Госпогранохрана заявила, что невозможно определить, когда было снято видео, или связать его с каким-то конкретным местом.

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