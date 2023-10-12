В среду, 11 октября, Государственная пограничная охрана предотвратила 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LETA в Госпогранохране.

В течение последних двух месяцев число мигрантов из Беларуси, безуспешно пытавшихся нелегально проникнуть в Латвию, составляло около 100 человек в день.

Всего в этом году пограничники пресекли 11 027 попыток незаконного пересечения государственной границы, а по гуманитарным соображениям в Латвию были пропущены 390 человек.

За весь прошлый год были предотвращены 5286 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а 217 человек были пропущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года на нескольких административных территориях в приграничных с Беларусью краях действует усиленный режим пограничной охраны, который сменил введенную правительством в августе 2021 года чрезвычайную ситуацию.

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