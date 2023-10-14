Четверо подростков будут привлечены к ответственности из-за драки, которая произошла в начале мая этого года в рижском микрорайоне Иманта. Об этом в интервью программе Delfi TV "Kāpēc" рассказал представитель Госполиции Арманд Рукс.

Драка в Иманте произошла между подростками 13 лет — в ход был пущен нож, после чего компания несовершеннолетних отвела в лес и избила своего сверстника. В ответ на это через пару дней в Иманте начались массовые собрания молодых людей и физические столкновения в отместку за избитого товарища.

Вскоре полиции удалось установить личности всех участников избиения мальчика в лесу. Ни один из них на момент совершения преступления не достиг 14 лет.

По итогам расследования полиция приняла решение привлечь к ответственности четверых молодых людей, так как остальные пока не достигли возраста, с которого начинается уголовная ответственность.

"Расследование находится на завершающей стадии, дело будет передано в прокуратуру", — сказал Рукс.

Начальник полиции признал, что подобные конфликты и столкновения были более-менее во все времена, но сейчас "очень важно найти соразмерность между правами и обязанностями детей, их ответственностью". Рукс также добавил, что насильственные проявления усиливаются эпохой цифровых технологий — обмен сообщениями, видео и фотографиями происходит очень быстро.

"Вот почему интернет-контент должен контролироваться. Есть приложения безопасности, хотя бы Family link. Родители, используйте их!", — призвал Рукс.

Четверо молодых людей, привлеченных к ответственности за избиение сверстника, проходили по делу как подозреваемые. Рукс воздержался от подробностей процесса.

"Это деликатный вопрос. У этих детей тоже есть родители, они тоже сами наверняка переживают, что в таком раннем возрасте пришлось иметь дело с полицией, следствием и всем остальным… Так что мне чисто по-человечески, конечно, жаль этих детей. Вы же видели — это был эффект массовой толпы, все повелись", — резюмировал начальник полиции.

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