Шведское государственное телевидение (SVT) показало на своем научном канале часовой документальный фильм "Эстония и мифы", в котором развенчиваются конспирологические теории, связанные с кораблекрушением в 1994 году парома "Эстония", и исследуются причины их распространения.

Документальный фильм Боссе Линдквиста и Линуса Брохульта, первоначально названный "Эстония и мифы", рассматривает серию фильмов Хенрика Эвертссона "Эстония — открытие, которое изменило все" и указывает на ее недостатки, приемы манипулирования и искажения. В частности, внимание акцентируется на заключительной части серии, ошибочно удостоенной премии Бонньера, в которой Эвертссон дошел до пробоины в корпусе парома — на самом деле, двух пробоин. То, что в фильме было драматически представлено как единственное повреждение, Центр по расследованию безопасности Эстонии в своем отчете, кстати, назвало "Пробоиной Дискавери".

"Новые исследования показали, что в фильме были тщательно подобраны ракурсы съемки, чтобы пробоина выглядела более драматично", — прокомментировал как показанную Эвертссоном пробоину, так и кадры морского дна руководитель компании Ocean Discovery Ингемар Лундгрен, которая позже принимала участие в исследовании морского дна.

Один из авторов фильма, Боссе Линдквист в крупнейшей шведской ежедневной газете Dagens Nyheter от 3 октября опубликовал пространную статью под названием "СМИ купили смутные мифы об Эстонии".

"Крупнейшие телекомпании и газеты нередко усиливали ужасные истории, а не опровергали их. Это указывает на системный недостаток СМИ, заключающийся в том, что трудно поставить на службу правде факты, когда им противостоят слухи о сомнительных тайнах", — критикует шведские СМИ Линдквист в своей статье.

В фильме "Эстония и мифы" ключевым рассказчиком выступает археолог и литератор Йонатан Линдстрем, потерявший своих родителей во время кораблекрушения. Он говорит, что он и его братья и сестры договорились помнить своих родителей такими, какими они были при жизни.

"Я надеюсь, что мы оставим "Эстонию" там, где она лежит, и будем жить дальше без теорий заговора", — подчеркнул Линдстрем.

В фильме принимают участие эстонские исследователи Эда Калмре и Кристьян Табри, а также телеведущий Михкель Кярмас. Также было показано архивное интервью с выжившим в кораблекрушении системным инженером "Эстонии" Хенриком Силласте, записанное вскоре после катастрофы.

Те, кто посчитал, что фильм Линдквиста и Брохульта нанес ущерб их репутации, принялись себя защищать. В тот же день Ларс Ангстрем и Йохан Риддерстолпе выступили в газете Dagens Nyheter со статьей "Не подавляйте дебаты об "Эстонии" — сомнительные факты требуют ответов".

Однако сам Эвертссон опубликовал в вечерней газете Expressen статью под названием "SVT обвиняет нас во лжи и фальши", в которой обвинил создателей нынешнего документального фильма Линдквиста и Брохульта в том, что они не дали высказаться создателям фильма Discovery.

Однако в заключительных титрах фильма Линдквиста и Брохульта указано, что авторы фильма Discovery "Эстония — открытие, которое меняет все" не захотели давать интервью, а на упреки в недостоверной схеме морского дна, показанную в их фильме, они письменно ответили, что сожалеют об ошибке в масштабе.

Фильм на шведском языке в течение двух лет будет доступен в Интернете без гео-блокировки на сайте https://www.svtplay.se/video/85oE9d3/vetenskapens-varld-sanningen-om-estonia.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram