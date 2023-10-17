Центр защиты прав потребителей (PTAC) наложил штраф в размере 10 000 евро на поставщика туристических услуг Miasfor (бренд to Hike) за недобросовестную коммерческую практику продажи поездок без лицензии. Об этом сообщает агентство LETA.

Компания на своих страницах в Facebook и Instagram предлагала комплексные туристические услуги без действующего залога и специального разрешения. Как пояснили в PTAC, еще в марте этого года лицензия Miasfor была аннулирована, поскольку компания не продлила срок действия страхового полиса.

После этого фирма была проинформирована, что оказывать туристические услуги ей запрещено. Однако несмотря на предупреждения и призывы PTAC восстановить полис, Miasfor продолжила активную и систематическую торговлю путевками.

“Компания Miasfor создавала ложное впечатление законной деятельности и вводила клиентов в заблуждение, гарантируя защиту потребителей от экономических рисков.

PTAC пришел к выводу, что Miasfor допустил нарушение коллективных интересов потребителей, поэтому был наложен штраф в размере 10 000 евро. В то же время PTAC обязал Miasfor немедленно прекратить недобросовестную коммерческую практику”, — говорится в заявлении центра.

Компания Miasfor была зарегистрирована в 2020 году. По данным Firmas.lv, ее уставный капитал составляет один евро. Другие финансовые данные компании не разглашается. Единственным владельцем фирмы является Сергей Шабуров.

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