Латгальский окружной суд в Резекне принял решение не менять меру пресечения и оставить под арестом отца и мачеху, арестованных по делу об убийстве Юстине Рейниковой из Роговки.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что отец и мачеха признали свою вину, но частично.

"Они не признают вину в умышленном убийстве, то есть что убивали преднамеренно", — сказала Айя Ермацане, следственный судья Резекненского суда.

5 мая в Роговке Наутренской волости Резекненского края пропала семилетняя Юстине Рейникова. У девочки были проблемы со здоровьем. Предположительно, она ушла из дома в пятницу вечером около 19:00 и не вернулась.

Полиция и волонтеры провели масштабные поиски на десятках квадратных километров, но они долгое время оставались безрезультатными. Первоначально предполагалось, что исчезновение девочки может быть связано с тем, что она покинула двор и ушла в неизвестном направлении. В то же время с первых дней исчезновения девочки сотрудники правоохранительных органов выдвигали несколько версий, в том числе и о том, что в отношении нее могло быть совершено преступление.

Тело девочки с явными телесными повреждениями было найдено закопанным в погребе заброшенного дома посреди леса в нескольких десятках километров от ее дома.

По подозрению в совершении преступления были задержаны два человека — отец и мачеха Юстине. 21 июня Резекненский суд дал санкцию на арест обоих подозреваемых. Оба подозреваются в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней, которая в силу своего возраста была не в состоянии защитить себя.

Латвийское телевидение сообщило, что семья пропавшей девочки находилась в поле зрения сиротского суда. Отец и мачеха девочки с четырьмя детьми — приезжие, семья переехала в Роговку около полугода назад. Из-за проблем со здоровьем девочка не посещала местную школу. Ее биологическая мать живет за границей.

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