Это самая крупная партия кокаина, выявленного MTA в этом году.
В ходе таможенного досмотра в порту Мууга на таможенном складе были проверены контейнеры с арахисом из Никарагуа. Груз прибыл в порт Мууга через порт Антверпен. В контейнере были обнаружены семь черных спортивных сумок на колесах, обернутых синим пластиком и содержащих белое порошкообразное вещество.
Экспресс-тест подтвердил, что это был кокаин.
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