В ходе проведенной в порту Мууга проверки сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии 8 сентября обнаружили 321,7 килограмма белого порошкообразного вещества с содержанием чистого вещества в 81 процент, то есть в общей сложности 260,6 килограмма кокаина в порошке.

Это самая крупная партия кокаина, выявленного MTA в этом году.

В ходе таможенного досмотра в порту Мууга на таможенном складе были проверены контейнеры с арахисом из Никарагуа. Груз прибыл в порт Мууга через порт Антверпен. В контейнере были обнаружены семь черных спортивных сумок на колесах, обернутых синим пластиком и содержащих белое порошкообразное вещество.

Экспресс-тест подтвердил, что это был кокаин.

Фото: MTA (Igaunija)

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