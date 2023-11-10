Паром Amalie, в четверг вечером давший крен по пути с Рухну на Кихну, в пятницу, 10 ноября, прибыл в порт Мерсрагс в Латвии.

По словам оперативного руководителя Ляэнеской префектуры Свена Янсона, Amalie только что самостоятельно и безопасно ошвартовался в Мерсрагсе.

"Здоровье находившихся на борту четырех пассажиров и двоих членов экипажа в порядке, они не нуждаются в медицинской помощи. Представитель Kihnu Veeteed, капитан парома и капитан порта решат, как ликвидировать крен, когда и куда паром отправится дальше", — сказал Янсон.

Kihnu Veeteed доставит находившихся на борту людей домой.

Около 13 часов с Рухну в Пярну также прибыло судно Пярнуского отделения полиции Terje, на борту которого находились эвакуированные в четверг на Рухну люди. Полицейские тепло приняли пассажиров и предложили им еду.

"В ближайшее время выяснится также, будет ли проводить расследование Центр расследований в области безопасности или Департамент транспорта", — сказал Янсон.

Amalie дал крен в четверг вечером по пути с Рухну на Кихну из-за сдвинувшегося груза. На пароме находились бензовоз, экскаватор и два легковых автомобиля.

В момент крена на борту парома Amalie находились 16 человек — 13 пассажиров и три члена экипажа. Высота волны составляла два-три метра. Спасатели Рухну эвакуировали с парома семь человек, еще семеро были эвакуированы вертолетом Департамента полиции и погранохраны (PPA) и доставлены на Рухну. Одного из членов экипажа пришлось срочно доставить в Пярнускую больницу из-за проблем со здоровьем.

Поначалу паром отправился в направлении Рухну. Поскольку из-за неблагоприятного направления ветра и крена Amalie не смог войти в порт на Рухну, капитан решил взять курс на Латвию.

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