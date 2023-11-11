В минувший четверг в Межциемсе, в подъезде одного из домов по улице С. Эйзенштейна было найдено тело мужчины без видимых следов насильственной смерти.

Как отмечает Degpunktā, тело обнаружили между шестым и седьмым этажами. Он сидел, прислонившись к стене, поэтому свидетели не сразу поняли, что человек мертв. То, что мужчина мертв, заметил спускавшийся к лифту жилец с седьмого этажа, который сразу вызвал оперативные службы.

"Личность мужчины установлена. По первоначальной информации, он, возможно, скончался от наркотической передозировки. Чтобы установить точную причину смерти и выяснить обстоятельства, по делу начат уголовный процесс и назначены экспертизы", — отметила представительница пресс-службы Госполиции Гита Гжибовска.

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